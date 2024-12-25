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Президент Интера: Я считаю, что одним из главных фаворитов Серии А этого сезона является Аталанта
Маротта поделился своими мыслями о текущем сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Интера" Беппе Маротта высказался о борьбе за титул Серии А в текущем сезоне.
"Фавориты всегда одни и те же. На вершине есть небольшая группа, которая состоит из "Аталанты", "Интера" и "Наполи", но "Милан" и "Ювентус" готовы их догнать, поэтому мы действительно находимся в промежуточной фазе.
Зато я считаю, что одним из главных фаворитов этого сезона является "Аталанта", потому что она достигла той зрелости, того доверия, той уверенности, которой никогда не имела. Я думаю, что это отличная модель для подражания", - сказал Маротта.
Добавим, "Аталанта" сейчас возглавляет турнирную таблицу Серии А. Команда имеет 40 очков по итогам 17-ти матчей.
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