Президент Интера: Я считаю, что одним из главных фаворитов Серии А этого сезона является Аталанта

Президент "Интера" Беппе Маротта высказался о борьбе за титул Серии А в текущем сезоне.

"Фавориты всегда одни и те же. На вершине есть небольшая группа, которая состоит из "Аталанты", "Интера" и "Наполи", но "Милан" и "Ювентус" готовы их догнать, поэтому мы действительно находимся в промежуточной фазе.

Зато я считаю, что одним из главных фаворитов этого сезона является "Аталанта", потому что она достигла той зрелости, того доверия, той уверенности, которой никогда не имела. Я думаю, что это отличная модель для подражания", - сказал Маротта.