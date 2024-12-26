Среди кандидатов на пост главного тренера Ромы появился еще один специалист

Итальянская "Рома" активно ищет нового тренера на следующий сезон. Ожидается, что 73-летний Клаудио Раньери покинет этот пост и может получить место в менеджменте. Также есть вероятность, что опытный специалист покинет клуб и завершит карьеру.

Читайте также Рома предложит должность главного тренера Бенитесу или Гасперини

Недавно в списке кандидатов фигурировали Карло Анчелотти, Массимилиано Аллегри и Винченцо Монтелла. Теперь в этом перечне появился наставник "Аталанты" Джанпьеро Гасперини, который уже более 8 лет работает в Бергамо.

Наставник "королевы провинциалов" три десятилетия работает тренером, но с первыми командами итальянских грандов практически не имел дела. Исключением стал только промежуток с июля по сентябрь 2011 года. Тогда он 5 матчей возглавлял "Интер" и в четырех "змеи" потерпели поражение.