Клуб Серии А заинтересован в услугах опорника Штутгарта

Ангело Штиллер является одним из важных игроков команды Себастьяна Генесса. Его почти непрерывное участие в этом сезоне, как в чемпионате Германии, так и в Лиге чемпионов, свидетельствует о его последовательности и способности адаптироваться к требованиям высокого уровня. Игра 23-летнего опорника привлекла внимание других европейских клубов, в частности из итальянского чемпионата.

По информации Fichajes, "Милан", стремясь укрепить конкурентоспособную полузащиту, определил Ангело Штиллера одним из своих главных приоритетов на ближайшее трансферное окно. С приближением января "россонери" готовы принимать стратегические решения, чтобы усилить свой состав и повысить свои амбиции во всех соревнованиях. Впрочем, цена за немецкого игрока может колебаться между 25 и 30 млн евро, что является значительной инвестицией для итальянского клуба.

Добавим, что в этом сезоне Ангело Штиллер провел 25 матчей, где отметился 2 голами и 3 ассистами.