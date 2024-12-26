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Клуб Серии А заинтересован в услугах опорника Штутгарта

Италия

Итальянцы стремятся усилить полузащиту

Клуб Серии А заинтересован в услугах опорника Штутгарта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ангело Штиллер является одним из важных игроков команды Себастьяна Генесса. Его почти непрерывное участие в этом сезоне, как в чемпионате Германии, так и в Лиге чемпионов, свидетельствует о его последовательности и способности адаптироваться к требованиям высокого уровня. Игра 23-летнего опорника привлекла внимание других европейских клубов, в частности из итальянского чемпионата.

По информации Fichajes, "Милан", стремясь укрепить конкурентоспособную полузащиту, определил Ангело Штиллера одним из своих главных приоритетов на ближайшее трансферное окно. С приближением января "россонери" готовы принимать стратегические решения, чтобы усилить свой состав и повысить свои амбиции во всех соревнованиях. Впрочем, цена за немецкого игрока может колебаться между 25 и 30 млн евро, что является значительной инвестицией для итальянского клуба.

Добавим, что в этом сезоне Ангело Штиллер провел 25 матчей, где отметился 2 голами и 3 ассистами.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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