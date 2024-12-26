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Экс-игрок Шахтера будет руководить в клубе Малиновского

Италия

Разван Рац получил важную должность в "Дженоа"

Экс-игрок Шахтера будет руководить в клубе Малиновского

фото из свободных источников

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Бывший защитник "Шахтера" и сборной Румынии Разван Рац вошел в состав совета директоров итальянской "Дженоа".

Это произошло после того, как 77% акций итальянского клуба приобрел его соотечественник Дан Шуку, который также является мажоритарным акционером бухарестского "Рапида".

Рац был посредником в переговорах между "Дженоа" и Шуку, которые успешно завершились 18 декабря, когда последний заплатил 40 миллионов евро.

"Я буду заниматься спортивной составляющей "Дженоа". Это правда, что я стану связующим звеном между Шуку и клубом. Как известно, у меня очень хорошие отношения с "Дженоа", с генуэзцами. Я знаю их очень давно", - приводит слова Раца Digi Sport.

Вероятно, у бывшего футболиста будут обязанности, похожими на функции спортивного директора.

Напомним, цвета "Дженоа" защищает украинский хавбек Руслан Малиновский. Сейчас он восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в сентябре.

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Разван Рац Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
Digi Sport
Опубликовал: Алина Ерофеева
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