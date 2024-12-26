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Планы раскрыты: Названы пять защитников, за которыми следит Ювентус

Италия

Руководство итальянского топ-клуба строит амбициозные планы на следующий год

Планы раскрыты: Названы пять защитников, за которыми следит Ювентус

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный журналист раскрыл планы "Ювентуса" по усилению обороны на следующий год.

Согласно информации от Альфредо Педуллы, защитник "Фейеноорда" Давид Ганцко все еще остается в приоритете для "Ювентуса" на 2025 год. Руководство "бьянконери" рассматривает переход 27-летнего игрока в январе или в июне, в зависимости от своих финансовых возможностей.

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Известно, что Антониу Силва из "Бенфики" является еще одним кандидатом на усиление обороны "старой синьоры", однако между клубами пока нет четкой договоренности по аренде 21-летнего футболиста. Представители "Ювентуса" в ближайшее время проведут встречу с агентами Фикайо Томори из "Милана", чтобы обсудить его потенциальный переход.

Также итальянский топ-клуб внимательно следит за Рональдом Араухо и Андреасом Кристенсеном из "Барселоны".

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Ранее сообщалось о том, что "Ювентус" хочет арендовать Давида Ганцко из "Фейеноорда" уже в январе и включить в сделку опцию выкупа игрока.

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Источник:
Alfredo Pedulla
Опубликовал: Андрей Журба
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