  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Беппе Маротта указал, кто является настоящим лидером в Интере
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беппе Маротта указал, кто является настоящим лидером в Интере

Италия

Этот человек - настоящий профессионал

Беппе Маротта указал, кто является настоящим лидером в Интере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Под руководством Симоне Индзаги "Интер" завоевал несколько внутренних трофеев, а также был финалистом Лиги чемпионов в прошлом году. Президент "нерадзурри" Беппе Маротта подчеркнул весомую роль итальянского тренера для их клуба.

"Симоне показал себя большим профессионалом и очень умным человеком. Он пришел на цыпочках, тихо, адаптировался к очень важной роли и вырос вместе с результатами. Одним из фундаментальных аспектов является признание того, что он является лидером коллектива и привитие победных концепций: культура труда, чувство принадлежности, большая страсть.

Если у вас есть одиннадцать талантов, вы не выиграете ни одного соревнования. Важность командного спорта заключается в создании симбиоза между молодыми и опытными. У нас есть динамизм молодых, энтузиазм молодых и опыт и мудрость более возрастных. Они пришли на цыпочках, тихо, но конкретно. Все направлено на то, чтобы гарантировать непрерывность клуба в стремлении к финансовой устойчивости, и эта устойчивость обеспечивается благодаря руководящим принципам, о которых мы договорились вместе", - цитирует слова Маротти Mundo Deportivo.

Отметим, что следующий матч "Интер" проведет 28 декабря на выезде против "Кальяри".

По теме
yellow-arrow
Не забывает. Фонсека на украинском языке поздравил фанатов с Рождеством
yellow-arrow
Планы раскрыты: Названы пять защитников, за которыми следит Ювентус
yellow-arrow
Экс-игрок Шахтера будет руководить в клубе Малиновского
Интер (Милан) Симоне Индзаги Беппе Маротта
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости