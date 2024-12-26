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Беппе Маротта указал, кто является настоящим лидером в Интере
Этот человек - настоящий профессионал
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Под руководством Симоне Индзаги "Интер" завоевал несколько внутренних трофеев, а также был финалистом Лиги чемпионов в прошлом году. Президент "нерадзурри" Беппе Маротта подчеркнул весомую роль итальянского тренера для их клуба.
"Симоне показал себя большим профессионалом и очень умным человеком. Он пришел на цыпочках, тихо, адаптировался к очень важной роли и вырос вместе с результатами. Одним из фундаментальных аспектов является признание того, что он является лидером коллектива и привитие победных концепций: культура труда, чувство принадлежности, большая страсть.
Если у вас есть одиннадцать талантов, вы не выиграете ни одного соревнования. Важность командного спорта заключается в создании симбиоза между молодыми и опытными. У нас есть динамизм молодых, энтузиазм молодых и опыт и мудрость более возрастных. Они пришли на цыпочках, тихо, но конкретно. Все направлено на то, чтобы гарантировать непрерывность клуба в стремлении к финансовой устойчивости, и эта устойчивость обеспечивается благодаря руководящим принципам, о которых мы договорились вместе", - цитирует слова Маротти Mundo Deportivo.
Отметим, что следующий матч "Интер" проведет 28 декабря на выезде против "Кальяри".
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