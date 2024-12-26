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Не забывает. Фонсека на украинском языке поздравил фанатов с Рождеством

Италия

Неплохое произношение

Не забывает. Фонсека на украинском языке поздравил фанатов с Рождеством

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, в рождественский день 25 декабря, пресс-служба "Милана" опубликовала праздничное обращение представителей клуба.

В записи видеоролика также принял участие и главный тренер "россонери" Пауло Фонсека. Сперва португальский специалист обратился к своим землякам на родном языке, а затем поздравил болельщиков с Рождеством на украинском.

Напомним, с 2016 по 2019 года Фонсека возглавлял донецкий "Шахтер".

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Украина Рождество Паулу Фонсека Милан
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Комментарии
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Spokoynо (Київ)
26.12.2024 в 14:58
А Семену, Газаеву или Хацкевичу слабо? Вы сами знаете...
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Комментарии 1
avatar
Spokoynо (Київ)
26.12.2024 в 14:58
А Семену, Газаеву или Хацкевичу слабо? Вы сами знаете...
Ответить
0
0

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