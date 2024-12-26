Не забывает. Фонсека на украинском языке поздравил фанатов с Рождеством

Вчера, в рождественский день 25 декабря, пресс-служба "Милана" опубликовала праздничное обращение представителей клуба.

В записи видеоролика также принял участие и главный тренер "россонери" Пауло Фонсека. Сперва португальский специалист обратился к своим землякам на родном языке, а затем поздравил болельщиков с Рождеством на украинском.

Напомним, с 2016 по 2019 года Фонсека возглавлял донецкий "Шахтер".