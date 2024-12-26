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Ривер Плейт хочет вернуть своего воспитанника, который играет в Серии А
Аргентинцы должны удовлетворить финансовые аппетиты итальянского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лукас Мартинес Кварта пришел в "Фиорентину" в 2020 году из "Ривер Плейта". С тех пор он провел более 140 матчей в футболке "фиалок", и хотя он был игроком основы под руководством Винченцо Итальяно, в этом году он получает меньше игровой практики в составе Раффаэле Палладино.
Как сообщает Sky Sport Italia, 28-летний защитник может вернуться в "Ривер Плейт" во время зимнего трансферного окна. На Рождество "Фиорентина" получила предложение от аргентинского клуба по игроку, однако "фиалки" не считают его удовлетворительным. Переговоры между клубами по трансферу футболиста продолжаются. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 10 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Лукас Мартинес Кварта провел 16 матчей и отметился 4 забитым мячами.
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