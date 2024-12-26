Интер интересуется талантливым форвардом Болоньи

"Интер" присоединился к гонке за молодым талантливым форвардом "Болоньи“ Сантьяго Кастро. Об этом сообщил Николо Скира.

20-летний аргентинец выступает за клуб Серии А с 30 января 2024 года. Футболист подписал контракт до июня 2028 года.

Кастро в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.