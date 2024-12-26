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Интер интересуется талантливым форвардом Болоньи

Италия

20-летний аргентинец может сменить клуб

Интер интересуется талантливым форвардом Болоньи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" присоединился к гонке за молодым талантливым форвардом "Болоньи“ Сантьяго Кастро. Об этом сообщил Николо Скира.

20-летний аргентинец выступает за клуб Серии А с 30 января 2024 года. Футболист подписал контракт до июня 2028 года.

Кастро в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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