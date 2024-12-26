Два клуба Серии А заинтересовались хавбеком Наполи

Центральным полузащитником "Наполи" Майклом Фолоруншо заинтересовались два итальянских клуба - "Фиорентина" и "Лацио".

Фолоруншо, который перешел в «Наполи» в 2019 году из "Виртус Франкавилла", за это время так и не смог закрепиться в основном составе неаполитанцев. Большую часть времени футболист провел в арендах.

Майк в текущем сезоне сыграл 7 матчей - 103 минуты.