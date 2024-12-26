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Два клуба Серии А заинтересовались хавбеком Наполи
Майкл может сменить клубную прописку
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральным полузащитником "Наполи" Майклом Фолоруншо заинтересовались два итальянских клуба - "Фиорентина" и "Лацио".
Фолоруншо, который перешел в «Наполи» в 2019 году из "Виртус Франкавилла", за это время так и не смог закрепиться в основном составе неаполитанцев. Большую часть времени футболист провел в арендах.
Майк в текущем сезоне сыграл 7 матчей - 103 минуты.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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