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Два клуба Серии А заинтересовались хавбеком Наполи

Италия

Майкл может сменить клубную прописку

Два клуба Серии А заинтересовались хавбеком Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральным полузащитником "Наполи" Майклом Фолоруншо заинтересовались два итальянских клуба - "Фиорентина" и "Лацио".

Фолоруншо, который перешел в «Наполи» в 2019 году из "Виртус Франкавилла", за это время так и не смог закрепиться в основном составе неаполитанцев. Большую часть времени футболист провел в арендах.

Майк в текущем сезоне сыграл 7 матчей - 103 минуты.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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