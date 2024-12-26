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Наполи предложил новый контракт своему звездному вингеру

Италия

Итальянцы готовы предложить Кварацхелии повышение зарплаты

Наполи предложил новый контракт своему звездному вингеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из самых ярких футболистов Серии А, Хвича Кварацхелия, может вскоре подписать новый контракт с "Наполи".

По информации журналиста Экрема Конура, руководство итальянского клуба предлагает левому вингеру продлить сотрудничество до 2029 года.

Также "Наполи" готов предложить Кварацхелии повышение зарплаты - около 6 миллионов евро в год. Кроме того, стороны ведут переговоры по бонусам и сумме отступных. Руководство клуба стремится защитить свои инвестиции и установить для потенциальных покупателей очень высокую планку - более 100 миллионов евро.

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Наполи Хвича Кварацхелия
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Источник:
Ekrem Кonur
Опубликовал: Екатерина Власова
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