Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи предложил новый контракт своему звездному вингеру
Итальянцы готовы предложить Кварацхелии повышение зарплаты
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из самых ярких футболистов Серии А, Хвича Кварацхелия, может вскоре подписать новый контракт с "Наполи".
По информации журналиста Экрема Конура, руководство итальянского клуба предлагает левому вингеру продлить сотрудничество до 2029 года.
Также "Наполи" готов предложить Кварацхелии повышение зарплаты - около 6 миллионов евро в год. Кроме того, стороны ведут переговоры по бонусам и сумме отступных. Руководство клуба стремится защитить свои инвестиции и установить для потенциальных покупателей очень высокую планку - более 100 миллионов евро.
Читайте такжеДва клуба Серии А заинтересовались хавбеком Наполи
Популярное сейчас
- Известны оценки Миколенко за матч против Манчестер Сити
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Самый лакомый кусок для европейских грандов. Сборная новых имен в украинском футболе. Центральный защитник
- Пятой точкой. Довбик оформил курьезный дебютный ассист в Серии А
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола