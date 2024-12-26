Аталанта отказывается продавать своего хавбека зимой

Несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", "Аталанта" категорически отклонила все предложения о продаже своего полузащитника Эдерсона в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.

Но клуб Серии А готов рассмотреть предложения о продаже бразильца только следующим летом, и то при условии, что сумма трансфера составит не менее 60 миллионов евро.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Эдерсона в 50 млн евро. Хавбек в текущем сезоне сыграл 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.