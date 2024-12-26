Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гасперини высказался о лидерстве Аталанты в Серии А
В начале сезона было сложно представить, что мы окажемся на вершине (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился своими впечатлениями от успешного старта команды в новом сезоне Серии А.
"В начале сезона было сложно представить, что мы окажемся на вершине турнирной таблицы. Август был для нас непростым, мы потерпели несколько поражений. Думать о серии побед и предвидеть достижение вершины турнирной таблицы было трудно".
Тренер "Аталанты" подчеркнул, что футбол - это динамичная игра, где все может измениться в одно мгновение. Поэтому команда не ставит перед собой конкретных долгосрочных целей, а сосредотачивается на каждой отдельной игре.
Популярное сейчас
- Лавров заявил, что Франция через закрытые каналы предлагала РФ диалог о войне за спиной Украины
- Известны оценки Миколенко за матч против Манчестер Сити
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Миколенко ждут в Италии, – Sport.it
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня