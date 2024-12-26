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Гасперини высказался о лидерстве Аталанты в Серии А

Италия

В начале сезона было сложно представить, что мы окажемся на вершине (с)

Гасперини высказался о лидерстве Аталанты в Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился своими впечатлениями от успешного старта команды в новом сезоне Серии А.

"В начале сезона было сложно представить, что мы окажемся на вершине турнирной таблицы. Август был для нас непростым, мы потерпели несколько поражений. Думать о серии побед и предвидеть достижение вершины турнирной таблицы было трудно".

Тренер "Аталанты" подчеркнул, что футбол - это динамичная игра, где все может измениться в одно мгновение. Поэтому команда не ставит перед собой конкретных долгосрочных целей, а сосредотачивается на каждой отдельной игре.

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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