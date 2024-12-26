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Ювентус, вероятно, выкупит контракт вингера из Порту
Франциско Консейсан останется в Турине
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Порту" Франциско Консейсан, выступающий за "Ювентус" на правах аренды, вероятно, останется в Турине. Об этом сообщает Николо Скира.
Агента футболиста Жорже Мендеш рассказал, что его клиент очень доволен игрой за "бьянконери" и Франциско остаться в клубе надолго.
"Ювентус" готов воспользоваться опцией выкупа Консейсана за 30 миллионов евро.
Франциско в текущем сезоне сыграл 18 матчей, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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