Ювентус, вероятно, выкупит контракт вингера из Порту

Правый вингер "Порту" Франциско Консейсан, выступающий за "Ювентус" на правах аренды, вероятно, останется в Турине. Об этом сообщает Николо Скира.

Агента футболиста Жорже Мендеш рассказал, что его клиент очень доволен игрой за "бьянконери" и Франциско остаться в клубе надолго.

"Ювентус" готов воспользоваться опцией выкупа Консейсана за 30 миллионов евро.

Франциско в текущем сезоне сыграл 18 матчей, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.