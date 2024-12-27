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Рома присматривается к двум форвардам для конкуренции Довбику

Италия

Волки ищут усиление для ротации на позиции форварда

Рома присматривается к двум форвардам для конкуренции Довбику

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Ромы" Артем Довбик может в январе получить конкурента. В атаке основное внимание сосредоточено вокруг ситуации с Пауло Дибалой. Напомним, что будущее аргентинца связывают с "Галатасараем". Среди потенциальных новичков "джаллоросси" называют Бету и Джакомо Распадори.

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Форвард Гвинеи-Бисау уже выступал в Серии А в сезонах 2021/22 и 2022/23 в составе "Удинезе" (22 гола, 65 матчей). результативность (7 мячей, 49 поединков). После этого его приобрел "Эвертон" за 25 млн евро, но в Англии он демонстрирует совсем иную результативность (7 мячей, 49 поединков).

Джакомо заявил о себе в "Сассуоло" (23 результативных действия, 82 встречи) Летом 2023 года "Наполи" оформил трансфер Распадори за 26 млн евро после сезона в аренде. В активе итальянца 21 балл по системе гол+пас в 92 матчах за кампанийцев.

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Бету Артем Довбик Джакомо Распадори
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Источник:
Calciomerceto
Опубликовал: Александр Симченко
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