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Буффон: Наш футбол изменился. Серия А следует за АПЛ

Италия

Легендарный кипер высоко оценил домашний чемпионат

Буффон: Наш футбол изменился. Серия А следует за АПЛ

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Джанлуиджи Буффон считает, что итальянское первенство уступает только Премьер-лиге.

“Наш футбол изменился. Мы идем вслед за АПЛ. Думаю, произошла культурная революция многих тренеров. Теперь мы наслаждаемся просмотром матчей Серии А”.

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В частности, экс-вратарь "Ювентуса" выделил прогресс "Аталанты".

"Это хорошая команда для всех. Я не удивлен, потому что вы не можете импровизировать, если хотите добиться определенного уровня в футболе. У семьи Перкасси (совладельцы бергамасков – прим.) дальновидный проект”, – отметил Буффон.

Также Джанлуиджи считает, что не стоит сравнивать Массимилиано Аллегри и Тьяго Мотту на посту "Ювентуса", поскольку один выиграл немало наград, а другой только начинает свой путь.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Симченко
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