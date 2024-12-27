Фиорентина проявляет интерес к игроку Пармы

Войо Кулибали является игроком основы в "Парме". Контракт правого защитника с клубом завершается в конце сезона и похоже, что француз не собирается его продлевать.

Известно, что к 25-летнему игроку "крестоносцев" проявляет интерес "Фиорентина". Учитывая то, что "фиалок" могут покинуть Бираги, Паризи и Кайоде, француз может частично их заменить, поскольку он может сыграть как справа, так и слева в защите. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 2 млн евро.

La Fiorentina segue con grande interesse Woyo Coulibaly del Parma. pic.twitter.com/a5L8lPsIdl — Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 26, 2024

Добавим, что в этом сезоне Войо Кулибали провел 14 матчей, где отметился одним ассистом.