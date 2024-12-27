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Фиорентина проявляет интерес к игроку Пармы

Италия

Крестоносцы могут рассмотреть продажу футболиста

Фиорентина проявляет интерес к игроку Пармы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Войо Кулибали является игроком основы в "Парме". Контракт правого защитника с клубом завершается в конце сезона и похоже, что француз не собирается его продлевать.

Известно, что к 25-летнему игроку "крестоносцев" проявляет интерес "Фиорентина". Учитывая то, что "фиалок" могут покинуть Бираги, Паризи и Кайоде, француз может частично их заменить, поскольку он может сыграть как справа, так и слева в защите. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 2 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Войо Кулибали провел 14 матчей, где отметился одним ассистом.

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Источник:
Firenze Viola
Опубликовал: Александр Гресь
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