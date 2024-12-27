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Хавбек Интера мечтает о евротрофее, которого не хватает в его коллекции

Италия

Футболист поделился своими планами на будущее

Хавбек Интера мечтает о евротрофее, которого не хватает в его коллекции

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник миланского "Интера" Хакан Чалханоглу недавно дал эксклюзивное интервью для итальянского издания Corriere dello Sport, в котором он рассказал о своих амбициях и планах на будущее.

"Я мечтаю выиграть трофей Лиги чемпионов вместе с "Интером". Мы сейчас стали намного сильнее, чем были раньше, поэтому мы движемся от матча к матчу. Мы на правильном пути".

"Бавария Мюнхен" пыталась подписать меня прошлым летом, однако я решил остаться здесь, в Милане, играя за "Интер". Я хотел бы завершить свою карьеру в этом клубе", — рассказал Чалханоглу.

Сейчас "Интер" находится на третьем месте в Серии А, а также занимает шестую строчку в общей турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 13 очков после первых 6 игр.

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В этом сезоне 30-летний Хакан Чалханоглу забил 5 голов и отдал две результативные передачи в 18 матчах за "Интер" во всех турнирах.

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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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