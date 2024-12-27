Игрок Интера: Никогда не случится так, что я уйду из своего клуба, воспользовавшись положением контракта

Маркус Тюрам в прошлом году присоединился к "Интеру", где сразу начал играть важную роль в своей команде. В интервью La Gazzetta dello Sport французский нападающий подчеркнул, что он счастлив защищать цвета "нерадзурри" и очертил шансы клуба победить в Лиге чемпионов.

"Здесь [в "Интере"] я в полной уверенности, и это благодаря тем, кто меня окружает. Куда я могу уйти? Я не знаю. И я не думаю об этом, это меня почти не беспокоит. Важно любить, а не ставить себе ограничения. Зачем говорить: "Я выполню то или иное количество голов?" Мне еще столько всего надо усовершенствовать. Никогда не произойдет так, что я уйду из "Интера", воспользовавшись положением контракта, из-за отношений, которые я имею со всеми здесь. Эта сумма есть, но я никогда не буду тем, кто выбирает. И если что-то произойдет, всегда будет обсуждение с клубом. Я не буду выбирать, у меня есть цель - выиграть все пять трофеев. Если я поставлю все на Лигу чемпионов, а потом не выиграю ее, что произойдет? Я считаю "Интер" одним из сильнейших клубов Европы. Мы страшная команда. Я не вижу ни одного клуба, который бы превосходил нас, даже одного. В Лиге чемпионов есть пять или шесть, которые сильнее других. И мы среди них", - заявил 27-летний игрок "нерадзурри".

Добавим, что в этом сезоне Маркус Тюрам провел 21 матч, где отметился 13 голами и 6 ассистами.