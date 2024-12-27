  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус хочет подписать центрбека у одного из своих главных конкурентов в Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус хочет подписать центрбека у одного из своих главных конкурентов в Серии А

Италия

Возможна аренда с правом выкупа

Ювентус хочет подписать центрбека у одного из своих главных конкурентов в Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Туринский "Ювентус" планирует подписать центрального защитника "Милана" в ближайшее трансферное окно. Руководство "россонери" готово продать 27-летнего игрока, но не будет делать никаких скидок.

По информации от издания La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" поставил Фикайо Томори на первое место в своем списке целей на январское трансферное окно. Клубы могут заключить соглашение об аренде, добавив опцию выкупа игрока за 25 миллионов евро.

Читайте такжеПланы раскрыты: Названы пять защитников, за которыми следит Ювентус

"Милан" в свою очередь хотел бы включить 33-летнего Данило в сделку об обмене игроками, поскольку Паулу Фонсека очень ценит опытного игрока и ищет лидеров в раздевалке.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также добавим, что несколько клубов АПЛ проявляют интерес к Фикайо Томори, который в этом сезоне провел 15 матчей за клуб во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

По теме
yellow-arrow
Игрок Интера: Никогда не случится так, что я уйду из своего клуба, воспользовавшись положением контракта
yellow-arrow
Экс-нападающий Ромы назвал главный недостаток Довбика
yellow-arrow
Хавбек Интера мечтает о евротрофее, которого не хватает в его коллекции
Ювентус (Турин) Милан Фикайо Томори
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости