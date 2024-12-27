Ювентус хочет подписать центрбека у одного из своих главных конкурентов в Серии А

Туринский "Ювентус" планирует подписать центрального защитника "Милана" в ближайшее трансферное окно. Руководство "россонери" готово продать 27-летнего игрока, но не будет делать никаких скидок.

По информации от издания La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" поставил Фикайо Томори на первое место в своем списке целей на январское трансферное окно. Клубы могут заключить соглашение об аренде, добавив опцию выкупа игрока за 25 миллионов евро.

"Милан" в свою очередь хотел бы включить 33-летнего Данило в сделку об обмене игроками, поскольку Паулу Фонсека очень ценит опытного игрока и ищет лидеров в раздевалке.

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Также добавим, что несколько клубов АПЛ проявляют интерес к Фикайо Томори, который в этом сезоне провел 15 матчей за клуб во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.