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Маркус Тюрам о влиянии фамилии отца на его карьеру: В детстве было непросто слышать неприятные слова от родителей детей, с которыми я играл
Отец помог футболисту преодолеть эти трудности
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Быть сыном бывшего футболиста всегда непросто. Тем более если это касается бывшего чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции Лилиана Тюрама, который является одним из самых титулованных игроков в истории "синих". И именно это бремя игрок "Интера" Маркус Тюрам несет с детства. В интервью La Gazzetta dello Sport нападающий рассказал о том, как тяжело быть сыном Лилиана.
"Иногда так и было. Мой отец подготовил меня. Он говорил мне: "они будут судить тебя по твоей фамилии, они скажут, что ты здесь только потому, что ты мой сын". В детстве было непросто слышать неприятные слова от родителей детей, с которыми я играл. Я ответил так: "Послушайте, если я забиваю, то не потому, что вратарь соперника двигается, чтобы позволить сыну Лилиана забить"", - заявил 27-летний француз.
Добавим, что в этом сезоне Маркус Тюрам провел 21 матч, где отметился 13 голами и 6 ассистами.
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