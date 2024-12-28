Суперорел Богини. Адемола Лукман - последний из уличных футболистов

По сравнению с Самюэлем Это'О, Дидье Дрогба, Яя Туре, Мохамедом Салахом, Садио Мане, Виктором Осимхеном имя Адемолы Лукмана в списке обладателей приза лучшего игрока года в Африке выглядит довольно тускло. На континенте еще и немного ворчат из-за того, что победитель, как и, кстати, второй и третий призеры-2024, родились и выросли в Европе. Тем не менее, победа Лукмана абсолютно заслуженна.

Его путь к успеху выглядит вполне африканским. А 14-ое место в рейтинге Золотого Мяча-2024, где в этом году был лишь один африканец - лишь трамплином для прорыва.

Потерянная половина карьеры

Отец работает в Нигерии, мать мыкается в Лондоне от работы к работе, нередко приходится напрашиваться к друзьям поесть, поскольку дома еды не хватает - таким было детство Адемолы в пригороде Лондона, где родился. Еще и ни в одну профессиональную футбольную академию не принимали, и до 16-ти лет пришлось играть в Воскресной лиге. Прийти в воскресенье, попинать мячик - где-то так.

При этом он сумел избежать вредного влияния улицы. "Я был способен отличить правильное от неправильного, людей, с которыми стоит дружить от тех, с которыми не стоит. Я относился к школе очень серьезно, получал очень хорошие оценки, и это помогло мне сфокусироваться".

Он даже думал идти учиться дальше, учитывая свои хорошие оценки на выпускных экзаменах и неудачи в экзаменах в футбольных клубах. Лишь тогда, случайно, в матче, в котором сыграл лишь из-за травмы другого игрока, его заметили скауты, взяли в "Чарльтон".

Этот клуб, правда, был крайне бурным, нестабильным, менял тренеров как перчатки. Вылетел в Третий дивизион. Но позволил Адемоле дебютировать в юношеской сборной Англии. Вскоре со сборной U-20 он стал Чемпионом Мира-2017 (забив три мяча) - первый и пока последний ее такой трофей в истории. Он мечтал играть за главную сборную. Потому и трижды отказался от сборной Нигерии.

Кстати, выпуск той сборной оказался неудачным. Всем ее игрокам ныне 26-27 лет, а за главную сборную больше пяти матчей отыграли лишь двое. Причем Эзри Конса дебютировал в ней лишь в 2024-ом году. Возможно, если бы Лукман терпеливо ждал, он также сыграл бы за "Трех Львов". Но он в 2022-ом году выбрал Нигерию, что назвал "лучшим решением в своей жизни", говоря, что помогло ему повзрослеть.

В 2024-ом году он с тремя голами на Кубке Африки вывел Суперорлов в финал. Попав в символическую сборную турнира.

В клубах же ему продолжало не везти. Главный тренер "Эвертона", купившего его за 8.8 миллионов евро, Рональд Куман очень хвалил, называл будущим клуба. Но считал, что подпускать 20-летнего игрока к стартовому составу нужно медленно, взвешенно. Даже после его гола в ворота "Манчестер Сити", оформившего 4:0. А затем Кумана уволили в рамках чехарды с шестью тренерами за 27 месяцев.

Один из них, Марку Силва, также говорил о нем как о будущем и даже как о настоящем. Но и заявлял, что должен уметь бороться за свое место, сохранять тот же уровень страсти каждый день. И должен понять, что он в большом клубе. Выходит, даже "Эвертон" оказался для него слишком большим.

Его хотели отправить в аренду в Чемпионшип для постоянной игровой практики. Но сам игрок настоял на Лейпциге. Очередной главный тренер "Эвертона" Сэм Аллардайс возмутился, назвал его "упрямцем", прямо заявил, что совершает ошибку. В этом сам Сэм ошибся. В "Ред Булл" Адемола играл хорошо, набрал пять голов и четыре ассиста за полгода, клуб захотел его выкупить. Но "Эвертон" отказался.

Так был потерян еще сезон на скамейке "Гудисон Парк". Через год "Ред Булл" все же его выкупил за 18 миллионов. Но новый тренер Юлиан Нагельсманн не нашел Лукману места. Хотя на левом фланге и в центре атаки стабильных игроков не было, то есть можно было пробиться. Адемола не пробился, вышел в стартовом составе лишь в двух матчах и вновь подался по арендам. "Фулхэм", "Лестер".

Олицетворение "Аталанты"

Так в 2022-ом году, в 25-летнем возрасте, он оказался на перепутье. Даже казался потерянным для высокого уровня. Упрямым, неуравновешенным, неуживчивым, не понимающим, чего он хочет. И запомнившимся прежде всего неудачной "паненкой" с пенальти за "Фулхэм".

Но здесь на выручку пришла "Аталанта". Новый Технический директор бергамцев Ли Конгертон, как раз пришедший из "Лестера", заплатил за него "Ред Булл" девять миллионов и не прогадал.

Джан Пьеро Гасперини постоянно спрашивают, какая из его версий "Аталанты" сильнее - 2018-21 годов или нынешняя. Тот отказывается прямо отвечать, но признает, что нынешняя более отвечает его стилю, больше играет в его футбол - бешеный высокий прессинг, бешеные скорости, мощь в единоборствах. И Лукман является ее движущей силой в атаке, ее олицетворением. Идеальным игроком для Гаспа.

Все восхищались "Аталантой" 2018-21 годов. Но там блистали Алехандро Гомес, Йосип Иличич, Руслан Малиновский, Луис Муриэль - техничные, но не быстрые, не трудолюбивые и не мощные физически игроки. А Гасперини любит физически мощных, очень быстрых, постоянно бегающих, постоянно прессингующих. Не зря сами игроки говорят, что "убивает" на тренировках аж до рвоты.

Лукман такое ожидаемо выдержал. Ведь тренироваться любит. Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс рассказывал, что в одиночку тренировал удары и "кроссы" обеими ногами часами после тренировок команды. Ассистент главного тренера "Фулхэма" Стюарт Грэй заявлял, что его даже приходилось выгонять с тренировочной базы, уговаривать сберечь силы на матчи, ограничивать время его тренировок.

Выталкивая Малиновского из клуба и беря вместо него Лукмана, Гасперини обижался на критику: "Неужели тренер не имеет право выбрать игроков под свой стиль игры?" Объясняя, что ему нужны игроки, атакующие в штрафной площадке и забивающие более шести голов за сезон. Явный камень в огород украинца, который забил как раз шесть, бил по воротам лишь издали и никогда не был ни быстр, ни силен.

Правда, ведь и сам Лукман до "Аталанты" не забивал за сезон более восьми мячей. И Гасперини признался, что ожидал от него быть полезным игроком, но уж не такой звездой. "Никто не думал, что он способен так играть. Он не забивал много в Англии. Но я перевел его на немного более атакующую роль, и он заиграл. А вместе мы достигли того, что останется в анналах футбольной истории".

За 2.5 сезона во всех турнирах Адемола забил за "Богиню" 44 мяча, добавив 23 ассиста. Малиновский за 3.5 сезона - 30 мячей и 28 ассистов. Адемола в среднем забивает в два раза чаще, чем Руслан. И ассистирует немного чаще. За примерно половину сезона 2024/25 нигериец за клуб выдал уже 12 голов и пять ассистов в 20-ти матчах.

По ударам по воротам за матч его лучшие турниры в карьере – Серия А-2024/25 и Лига Чемпионов-2024/25 с 2.9 и 3.2. То же – и по пасам под удар – 2.3, 2.2, как и по "кроссам" в штрафную – 1.2 и 1. То есть он добавил в этом сезоне в атаке даже по сравнению с отличным предыдущим. Причем и в ударах, и в подыгрыше.

Он играет между полузащитой и атакой, между левым флангом и центром. На таких полусредних позициях перекрыть его, предугадать его движение очень сложно. Он моментально развивает бешеную скорость, отлично держит мяч, легко обходит соперников. Но он не только игрок дриблинга, не только удара. Он может и пасовать. И может работать обеими ногами, в том числе в ударах по воротам.

Непредсказуемость и взрывной стиль своей игры он сам связывает с долгой игрой на улицах, без академий. Он - последний из могикан, один из последних, кто пришел из уличного футбола. А именно искренности улицы нынешнему роботизированному футболу очень не хватает. Даже во время игры в АПЛ он продолжал играть и на районных футбольных площадках. А это ценнее любой академии.

В финале Лиги Европы против "Байера", который в том сезоне ни в одном турнире не проигрывал, он прокрался по диагонали слева в центр штрафной без мяча и замкнул в одно касание. В позиционной атаке прорвался на дриблинге и правой ногой с 17-ти метров пробил под стойку. В контратаке прорвался в левую часть штрафной, раскрутил защитника и влупил левой ногой в "девятку".

В важных матчах Гасперини нередко отправляет в запас центрфорварда, ставя Лукмана "фальшивой девяткой". В такой роли он замучил мадридский "Реал" и в Суперкубке УЕФА, и в Лиге Чемпионов, забив ему в ЛЧ. Сделал гол и ассист против "Шахтера". И дубль в гостях у лидера Серии А на тот момент "Наполи" (3:0). Сделал в такой дубль против "Милана" в предыдущем сезоне (3:2).

Кроме того, он еще и научился играть на острие атаки, в чем, как признается, ранее отставал. Затолкал победный гол "Милану" на 87-ой минуте шестого декабря как настоящий центрфорвард. И против "Шахтера" в Лиге Чемпионов замкнул прострел в падении в борьбе с защитником как настоящий центрфорвард.

"Гасперини помог мне поднять мою игру на новый уровень. Первые несколько разговоров, которые мы провели, заставили меня взглянуть на футбол немного по-другому. Это упростило мне понимание того, что он от меня ожидает, заставило меня посмотреть на свою игру в другом свете, играть проще и яснее. За что я ему очень благодарен".

Только вверх в 2025-ом

"Я чувствую поддержку болельщиков с первой минуты пребывания в Бергамо. Город дает мне ощущение спокойствия. Это очень спокойный, расслабленный город, и это очень помогло мне с моим стилем жизни. Я сосредоточен на важных вещах", - говорит Лукман.

Здесь он стал первым автором хет-трика в финале какого-либо Еврокубка с 1975-го года и первым игроком итальянской команды с таким с 1969-го, первым африканцем, забившим более одного мяча в финале Еврокубка.

Впрочем, сейчас он вновь на перепутье. В августе вдруг устроил демарш, отказался тренироваться и играть и заявил, что требует перехода. Говорили о "Пари Сен-Жермен", но официального предложения не было. В январе вновь ожидается шум вокруг него. Уж точно - ближайшим летом. За него точно будут предлагать около 50-ти миллионов евро, может, и больше.

Его можно понять. Он уже останется в истории "Аталанты", взявшей свой первый трофей после Кубка Италии-1963 и второй в истории, еще и европейский. Пора творить другую историю. 27 лет - как раз время для наибольшего контракта в карьере, наибольшего клуба в карьере. Тем более - когда игра и репутация на пике, когда предыдущая карьера была такой сложной и неприятной.

Нужно хвататься за возможность обеспечить свое финансовое будущее, обеспечить и место на авансцене. Побороться за победу в Лиге Чемпионов, за более высокое место в рейтинге Золотого Мяча.

С другой стороны, ныне "Аталанта" идет на первом месте в Серии А. А Скудетто этого скромного клуба станет одним из наиболее грандиозных событий в истории итальянского и европейского футбола. Игрок команды Эдерсон заявил, что они, творцы победы в Лиге Европы, теперь стали "бессмертными". Даже невозможно представить себе, кем они станут в случае победы в Чемпионате Италии.

"Всего четыре года назад я упал перед глазами всего мира. А теперь я - лучший игрок в Африке. Я хочу сказать молодежи, вообще всем людям - не позволяйте вашим провалам висеть на вас тяжелым грузом или сломать ваши крылья. Превратите вашу боль в вашу силу и продолжайте лететь". Лететь как Адемола, лучшая часть карьеры которого лишь началась в 2024-ом году. 2025-й может быть еще лучшим.

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