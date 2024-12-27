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Хавбек Ромы привлек внимание двух турецких грандов
Никола Залевский в январе может сменить команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый полузащитник "Ромы" Никола Залевский может покинуть итальянский клуб уже в январское трансферное окно.
Как сообщает Руди Галетти, серьезную заинтересованность в услугах 22-летнего футболиста проявляют турецкие гранды "Фенербахче" и "Бешикташ".
Контракт Никола с римлянами истекает летом 2025 года, и если клуб не продаст его сейчас, то рискует потерять игрока бесплатно.
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Источник:Rudy Galetti
Опубликовал: Екатерина Власова
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