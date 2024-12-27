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Ювентус выставил на продажу своего капитана
Туринцы не будут продолжать сотрудничество с Данило
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Ювентуса" Данило может сменить клуб уже этой зимой.
По информации Фабрицио Романо, представители клуба уже провели разговор с футболистом, уведомив его о том, что он будет доступен для продажи в январское трансферное окно.
Это решение стало следствием того, что "Ювентус" не планирует продлевать сотрудничество с Данило после окончания его контракта в июне 2025 года.
Центрбек присоединился к "Ювентусу" в 2019 году из "Манчестер Сити" за 37 млн евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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