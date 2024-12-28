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Конкурент Малиновскому. Дженоа хочет подписать полузащитника сборной Румынии

Италия

Или замена?

Конкурент Малиновскому. Дженоа хочет подписать полузащитника сборной Румынии

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Дженоа" интересуется трансфером капитана "Стяуа" Дариуса Олару. Об этом сообщает Николо Скира.

Румынский клуб готов отпустить игрока за пять миллионов евро – именно такую ​​сумму просит президент "Стяуа".

Основной позицией 26-летнего Олару является место атакующего полузащитника. Он также может сыграть в другой точке центра поля и на фланге атаки.

Олару – игрок национальной сборной Румынии. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 млн евро.

На его счету 11 результативных действий (8+3) в 16 матчах чемпионата Румынии в этом сезоне. Также он оформил три гола и два ассиста в шести поединках основного раунда Лиги Европы и 4+4 в шести встречах квалификации Лиги чемпионов.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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