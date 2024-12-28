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Главный тренер Ювентуса рассказал о восстановлении двух футболистов перед важным матчем
Поединок за шесть очков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра в рамках 18 тура итальянской Серии А "Ювентус" встретится с "Фиорентиной". Главный тренер "старой сеньоры" Тьяго Мотта прокомментировал этот матч.
“Мы должны навязать нашу игру, избегая переходов “Фиорентины”, которые они делают очень хорошо. Палладино очень подготовлен тренер.
Для победы в матчах засчитывается не только владение мячом. Безусловно, если вы делаете это правильно, у вас больше шансов на успех, но есть и другие пути, подобные тому, что произошло с “Манчестер Сити”, – сказал Мотта.
Также наставник отметил, что бывший нападающий "Фиорентины" Николас Гонсалес, купленный прошлым летом за 32 млн евро, восстановился и готов принять участие в матче. Кроме него и Тен Копмайнерс также готов к игре, несмотря на повреждения в прошлом матче.
Сейчас "Фиорентина" идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А, а "Ювентус" занимает шестую позицию. У команд по 31 зачетному пункту.
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