Главный тренер Ювентуса рассказал о восстановлении двух футболистов перед важным матчем

Завтра в рамках 18 тура итальянской Серии А "Ювентус" встретится с "Фиорентиной". Главный тренер "старой сеньоры" Тьяго Мотта прокомментировал этот матч.

“Мы должны навязать нашу игру, избегая переходов “Фиорентины”, которые они делают очень хорошо. Палладино очень подготовлен тренер. Для победы в матчах засчитывается не только владение мячом. Безусловно, если вы делаете это правильно, у вас больше шансов на успех, но есть и другие пути, подобные тому, что произошло с “Манчестер Сити”, – сказал Мотта.

Также наставник отметил, что бывший нападающий "Фиорентины" Николас Гонсалес, купленный прошлым летом за 32 млн евро, восстановился и готов принять участие в матче. Кроме него и Тен Копмайнерс также готов к игре, несмотря на повреждения в прошлом матче.

Сейчас "Фиорентина" идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А, а "Ювентус" занимает шестую позицию. У команд по 31 зачетному пункту.