С претензией на вершину. Лацио – Аталанта: смотреть прямую видеотрансляцию матча Серии А

В эту субботу матчи запланировала лишь одна топовая европейская лига – итальянская. И вечером она обрадует поединком команд с вершины турнирной таблицы. На эту встречу очевидно стоит направить внимание.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

"Аталанта" лидирует в соревновании с небольшим преимуществом над "Наполи" и "Интером". А сразу за этой тройкой идет “Лацио”, который имеет шансы не только на зону Лиги чемпионов, но у него и довольно малый отрыв даже от тех же бергамасков. Поэтому это будет точно тот же классический матч "за шесть очков".

Чемпионат Италии, 18 тур

28 декабря, 21:45. "Стадио Олимпико" (Рим)

"Лацио" – "Аталанта"

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1