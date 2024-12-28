Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С претензией на вершину. Лацио – Аталанта: смотреть прямую видеотрансляцию матча Серии А
Бой за шесть очков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В эту субботу матчи запланировала лишь одна топовая европейская лига – итальянская. И вечером она обрадует поединком команд с вершины турнирной таблицы. На эту встречу очевидно стоит направить внимание.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
"Аталанта" лидирует в соревновании с небольшим преимуществом над "Наполи" и "Интером". А сразу за этой тройкой идет “Лацио”, который имеет шансы не только на зону Лиги чемпионов, но у него и довольно малый отрыв даже от тех же бергамасков. Поэтому это будет точно тот же классический матч "за шесть очков".
Чемпионат Италии, 18 тур
28 декабря, 21:45. "Стадио Олимпико" (Рим)
"Лацио" – "Аталанта"
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Популярное сейчас
- Снова об этом. Лунин бредит уходом с Мадрида
- Ванат пошутил об алкогольном прошлом Милевского. Артем отрицательно отреагировал, вспомнив Лужного
- Возвращение Цыганкова, награда для Винисиуса, бан Лехии и спарринги Динамо. Главные новости за 27 декабря
- Манчестер Сити готовит первое крупное предложение, чтобы приобрести полузащитника из Серии А
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы