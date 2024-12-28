Кальяри – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Встретятся один из аутсайдеров турнира и один из лидеров.

Разные ситуации. "Интер" отстаёт от первого места на 3 очка, но имея игру в запасе. "Кальяри" же в зоне вылета и каждое набранное очко может стать спасительным.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Серия А. 18-й тур

28 декабря 2024. Кальяри. "Униполь Домус"

Главный судья: Даниэле Довери (Италия)

Трансляция: Megogo Футбол 1

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