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Кальяри – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Матч начнётся в 19:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Встретятся один из аутсайдеров турнира и один из лидеров.
Разные ситуации. "Интер" отстаёт от первого места на 3 очка, но имея игру в запасе. "Кальяри" же в зоне вылета и каждое набранное очко может стать спасительным.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на платформе Megogo.
Серия А. 18-й тур
28 декабря 2024. Кальяри. "Униполь Домус"
Главный судья: Даниэле Довери (Италия)
Трансляция: Megogo Футбол 1
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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