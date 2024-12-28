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Главный тренер Милана рассказал о кадровой ситуации перед матчем с Ромой

Италия

Есть повод для оптимизма

Главный тренер Милана рассказал о кадровой ситуации перед матчем с Ромой

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" рассказал о кадровой ситуации перед матчем с "Ромой".

Паулу Фонсека сообщил, что Пулишич на поле не появится, несмотря на улучшение. У нападающего медики обнаружили проблемы с лодыжкой.

"Я надеялся, что Пулишич вернётся. Ему лучше, но в последние два дня у него были проблемы с лодыжкой. Он тренировался отдельно и не сможет выйти на поле завтра, даже на скамейке запасных", - заявил тренер.

По словам Фонсеки, Лофтус-Чик будет готов сыграть на следующей неделе. Муса и Леао отстают от графика, "Милан" проверит их готовность к матчу за Суперкубок. Мората будет в составе, а Беннасер войдёт в состав и сыграет, поскольку тренировался с командой всю неделю.

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Матч "Милан – Рома" пройдёт 29 декабря. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
Foot Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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