Серия А. Монце не помогла смена тренера, очередной успех Дженоа

Серия А. 18-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Дженоа" 1:2

Голы: Эспозито 74 - Бадель 46, Экубан 68

Нереализованный пенальти: Эспозито 54 (Э, вратарь)

Несмотря на банкротство владельца, затем продажу клуба другому, также смену тренера в то же время "Дженоа" остается здоровой стабильной командой. Что она в очередной раз подтвердила в 18-ом туре. В 17-ом генуэзцы впервые проиграли после шести матчей лиги подряд без поражений, но и тогда замучили "Наполи". А после такой неудачи не позволили себе развалиться и победили в Эмполи.

Их тосканский соперник сам в свою очередь мучил гранда в предыдущем туре, еще и на выезде, уступив "Аталанте" лишь на 86-ой минуте. Но он в целом не в лучшей форме в плане результатов. Сегодня потерпел уже третье поражение подряд и четвертое в пяти последних матчах лиги, победа в семи последних всего одна. С такими результатами он рискует скатиться в борьбу против вылета.

В первом тайме опасных моментов было мало. Удары издали четко отбивали вратари. Чаще - гость Леали. Как удар Какаче, отбитый в стойку. А в самом начале второго как раз забил гость Бадель, добив после Пинамонти. Вскоре Леали отбил пенальти Эспозито в стойку. Далее уже вратарь хозяев Васкес начал спасать от Экубана и спас не все - Калеб замкнул прострел Миретти. Гол и ассист замен.

Эспозито лишь сократил отставание в счете. Ударом головой.

"Эмполи" на 11-ом месте, "Дженоа" - на 13-ом. Обе набрали по 19 очков.

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Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Монца" 2:1

Голы: Эрнани 56 (пен.), Валенти 90+7 - П. Перейра 85

Удаление: Мари 54 (М, вторая желтая)

В кабинетах "Пармы" и "Монцы" все в порядке. А вот на поле первая проиграла три матча лиги подряд и четыре из пяти. В 17-ом туре - "Роме" со счетом 0:5. Вторая же после трех очков в девяти турах и падения на последнее место уволила тренера - Алессандро Несту. Впрочем, в первом своем матче и Сальваторе Боккетти проиграл. С тем же счетом, что и Неста в трех своих последних - 1:2.

Новая команда Боккетти еще и начала очень мощно. Мальдини замкнул прострел чуть неточно, в другой атаке попал в перекладину, его же добивание защитник Валенти вытащил с линии ворот, а Чуррия в итоге в этой атаке забил, но после того, как мяч уже покинул поле. В концовке первого тайма вратарь Сузуки также отбивал удар Биринделли.

Но в начале второго все изменилось. На 54-ой минуте защитник гостей Мари опасно подкатился на входе в свою штрафную. ВАР проверял долго, позвал арбитра, и тот определил фол, показав вторую желтую карточку и назначив пенальти. Эрнани реализовал, и после этого игра надолго затихла. "Парма", похоже, ожидала спокойно докатить матч до конца, опираясь на численное преимущество.

Она поплатилась за это, когда защитник Перейра сравнял счет на 85-ой минуте. Замкнув прострел Кевина Мартинса, сына известного бывшего форварда Обафеми Мартинса. И все же на 97-ой Валенти стал двойным героем матча для своей команды. Во время углового он сыграл головой по странной траектории. Мяч залетел в ворота.

"Парма" на 14-ом месте с 18-ю очками, "Монца" остается последней с десятью.