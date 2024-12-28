  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Монце не помогла смена тренера, очередной успех Дженоа
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Монце не помогла смена тренера, очередной успех Дженоа

Италия
Обновлено

Генуэзцы опомнились от редкого поражения

Серия А. Монце не помогла смена тренера, очередной успех Дженоа

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 18-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Дженоа" 1:2

Голы: Эспозито 74 - Бадель 46, Экубан 68

Нереализованный пенальти: Эспозито 54 (Э, вратарь)

Несмотря на банкротство владельца, затем продажу клуба другому, также смену тренера в то же время "Дженоа" остается здоровой стабильной командой. Что она в очередной раз подтвердила в 18-ом туре. В 17-ом генуэзцы впервые проиграли после шести матчей лиги подряд без поражений, но и тогда замучили "Наполи". А после такой неудачи не позволили себе развалиться и победили в Эмполи.

Их тосканский соперник сам в свою очередь мучил гранда в предыдущем туре, еще и на выезде, уступив "Аталанте" лишь на 86-ой минуте. Но он в целом не в лучшей форме в плане результатов. Сегодня потерпел уже третье поражение подряд и четвертое в пяти последних матчах лиги, победа в семи последних всего одна. С такими результатами он рискует скатиться в борьбу против вылета.

В первом тайме опасных моментов было мало. Удары издали четко отбивали вратари. Чаще - гость Леали. Как удар Какаче, отбитый в стойку. А в самом начале второго как раз забил гость Бадель, добив после Пинамонти. Вскоре Леали отбил пенальти Эспозито в стойку. Далее уже вратарь хозяев Васкес начал спасать от Экубана и спас не все - Калеб замкнул прострел Миретти. Гол и ассист замен.

Эспозито лишь сократил отставание в счете. Ударом головой.

"Эмполи" на 11-ом месте, "Дженоа" - на 13-ом. Обе набрали по 19 очков.

===========

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Монца" 2:1

Голы: Эрнани 56 (пен.), Валенти 90+7 - П. Перейра 85

Удаление: Мари 54 (М, вторая желтая)

В кабинетах "Пармы" и "Монцы" все в порядке. А вот на поле первая проиграла три матча лиги подряд и четыре из пяти. В 17-ом туре - "Роме" со счетом 0:5. Вторая же после трех очков в девяти турах и падения на последнее место уволила тренера - Алессандро Несту. Впрочем, в первом своем матче и Сальваторе Боккетти проиграл. С тем же счетом, что и Неста в трех своих последних - 1:2.

Новая команда Боккетти еще и начала очень мощно. Мальдини замкнул прострел чуть неточно, в другой атаке попал в перекладину, его же добивание защитник Валенти вытащил с линии ворот, а Чуррия в итоге в этой атаке забил, но после того, как мяч уже покинул поле. В концовке первого тайма вратарь Сузуки также отбивал удар Биринделли.

Но в начале второго все изменилось. На 54-ой минуте защитник гостей Мари опасно подкатился на входе в свою штрафную. ВАР проверял долго, позвал арбитра, и тот определил фол, показав вторую желтую карточку и назначив пенальти. Эрнани реализовал, и после этого игра надолго затихла. "Парма", похоже, ожидала спокойно докатить матч до конца, опираясь на численное преимущество.

Она поплатилась за это, когда защитник Перейра сравнял счет на 85-ой минуте. Замкнув прострел Кевина Мартинса, сына известного бывшего форварда Обафеми Мартинса. И все же на 97-ой Валенти стал двойным героем матча для своей команды. Во время углового он сыграл головой по странной траектории. Мяч залетел в ворота.

"Парма" на 14-ом месте с 18-ю очками, "Монца" остается последней с десятью.

По теме
yellow-arrow
Кальяри – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Лацио - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.12.2024
yellow-arrow
Главный тренер Милана рассказал о кадровой ситуации перед матчем с Ромой
Серия А
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости