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Паулу Фонсека рассказал об ожиданиях матча с Ромой

Италия

Особенный матч

Паулу Фонсека рассказал об ожиданиях матча с Ромой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека рассказал о важности матча с "Ромой".

Португальский специалист похвалил команду и сказал, что для него это особенный матч.

"Рома" — это "Рома", отличная команда с великолепными игроками и отличным тренером, который много побеждал. Для меня это особенный матч. У меня много друзей в Риме, но завтра я буду думать только о "Милане". Я буду стремиться к победе и хорошей игре", - сказал Фонсека.

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До матча "Милан" занимает восьмое место с 26-ю очками, "Рома" - 10-я с 19-ю баллами.

Матч "Милан" - "Рома" состоится 29 декабря в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
Foot Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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