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Паулу Фонсека рассказал об ожиданиях матча с Ромой
Особенный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека рассказал о важности матча с "Ромой".
Португальский специалист похвалил команду и сказал, что для него это особенный матч.
"Рома" — это "Рома", отличная команда с великолепными игроками и отличным тренером, который много побеждал. Для меня это особенный матч. У меня много друзей в Риме, но завтра я буду думать только о "Милане". Я буду стремиться к победе и хорошей игре", - сказал Фонсека.
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До матча "Милан" занимает восьмое место с 26-ю очками, "Рома" - 10-я с 19-ю баллами.
Матч "Милан" - "Рома" состоится 29 декабря в 21:45 по киевскому времени.
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