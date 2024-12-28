Серия А. Сложный первый тайм, но в итоге разгром в исполнении Интера

Серия А. 18-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Интер" 0:3

Голы: А. Бастони 53, Лаутаро Мартинес 71, Чалханоглу 78 (пен.)

"Кальяри": Шерри, Дзаппа, Мина (Витеска 46), Луперто, Оберт (Марин 59), Зортеа, Адопо, Макумбу (Виола 72), Ауджелло, Гаэтано (Паволетти 59), Пикколи (Феличи 84)

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Барелла (Зелински 73), Чалханоглу (Фраттези 80), Мхитарян (Асллани 80), Димарко (Аугусто 73), М. Тюрам (Тареми 79), Лаутаро Мартинес

Главный арбитр: Даниэле Довери

Сегодня "Интер" продлил серию побед в гостях в лиге до шести, а серию разгромных побед в гостях в лиге - до четырех. 3:0, 5:0, 6:0, 3:0. Правда, как и в первом 3:0, против "Эмполи", начал забивать лишь во втором тайме. Тогда еще и помогло удаление в составе соперника на 31-ой минуте. На этот раз удаления не было. То есть достижение более впечатляющее. Хотя довольно непростое.

"Кальяри" начал матч в зоне вылета, чему явно способствовали три поражения подряд. Впрочем, два из них, от "Аталанты" и "Фиорентины", состоялись всего лишь со счетом 0:1. Более того, в ноябре он останавливал дома "Милан" на 3:3, в октябре - "Ювентус" в гостях на 1:1. Из таких результатов следовало, что способен осложнить жизнь и чемпиону. Он и осложнил. На чуть более тайма.

Симоне Индзаги предостерегал от организованного соперника, играющего лучше, чем его результаты, от его сложного домашнего стадиона, призывал подопечных продемонстрировать "настоящий "Интер", начать матч мощно. Они и начали. Лаутаро сбросил, Тюрам пробил слета. Скуффет с трудом отбил, и на этом моменты чемпиона надолго закончились. Уж точно - удары в створ ворот.

Лаутаро Мартинес, не забивавший с третьего ноября ни в одном турнире, бил в падении головой в упор, но не в том направлении. У других ворот рикошет от Чалханоглу также шел не в том и лишь чуть-чуть разминулся со створом, Биссек блокировал Пикколи перед воротами дважды. Скуффет еще однажды вмешался, отбив удар Бареллы с 18-ти метров, и на этом первый тайм завершился.

В начале второго тайма миланцам все же удалось забить. Повторный навес воспитанника "Кальяри" Бареллы при розыгрыше "стандарта" нашел Бастони, и тот с острого угла головой по странной дуге направил мяч в ворота. Не факт, что он вообще пытался сделать именно это. Как и в предыдущем туре против "Комо", после сложного первого тайма "Интер" открыл счет в начале второго со "стандарта".

В ворота "Комо" второй гол удалось забить лишь в добавленное время. На этот раз удалось быстрее. Хотя поначалу Лаутаро умудрился не попасть в ворота перед Шерри, а Зоммер спас от 1:1 отчаянным прыжком в ноги Пикколи. Вскоре же, вновь в повторном навесе при розыгрыше "стандарта", Барелла забросил с фланга, и Лаутаро в падении в упор замкнул. Наконец-то гол аргентинца.

"Кальяри" пытался усилить атаку заменами, а "Интер" начал выпускать запасных. То есть теоретически сарды могли рассчитывать на возвращение. Но Витеска обрубил все шансы на него, сыграв рукой в своей штрафной. Пенальти Чалханоглу оформил разгром. А сейв Зоммера в ближнем углу от Феличи сохранил его.

"Интер" прямо сейчас на первом месте и по набранным очкам, и по потерянным. Пусть и не единолично, вместе с "Аталантой". После пяти побед подряд в лиге на всех полях, десяти побед и двух ничьих в 12-ти последних матчах лиги на всех полях такое логично. А "Кальяри" терпит четвертое поражение в лиге подряд и остается 18-ым. Может завершить тур и 19-ым.