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Серия А. Лацио - Аталанта 1:1. Вновь концовка, вновь замена, но на этот раз не победа

Италия

Победная серия "Богини" прервана

Серия А. Лацио - Аталанта 1:1. Вновь концовка, вновь замена, но на этот раз не победа

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 18-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Аталанта" 1:1

Голы: Деле-Баширу 27 - Брешианини 88

"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Тавареш (Лука Пеллегрини 63), Гендузи, Ровелла, Деле-Баширу, Чауна (Исаксен 62), Дзакканьи (Диа 70), Кастельянос (Кастровилли 83)

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен (Коссуну 46), Колашинац (Брешианини 83), Белланова, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста (Куадрадо 46), Пашалич (Самарджич 56), Де Кетеларе (Дзаньоло 65), Лукман

Предупреждения: Дзакканьи 69, Ровелла 90 - Хиен 34, Куадрадо 70

Главный арбитр: Давиде Масса

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