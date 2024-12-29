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Бергамаски не подпускают римлян к себе. Лацио – Аталанта 1:1. Обзор матча и видео голов

Италия
Обновлено

Такие разные два тайма

Бергамаски не подпускают римлян к себе. Лацио – Аталанта 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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До перерыва "орлята" выглядели в атаке активнее, поэтому заслуженно открыли счет. "Оробичи" ответили единственным ударом в створ за 45 минут. Во второй половине встречи "королева провинциалов" взяла контроль над игрой, но смогла лишь сравнять счет.

"Капитолини" замыкают топ-4 (35 очков). 5 января команду ждет столичное дерби. "Богиня" пока удерживает лидерство в таблице (41 балл). Впереди гостевой поединок против "Удинезе".

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Смотрите обзор матча 18-го тура Серии А

Рим. Стадио "Олимпико"

Лацио – Аталанта 1:1

Голы: Деле-Баширу, 27 – Брешианини, 88

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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