Давно такого не было. Клуб Серии А выиграл 5 гостевых матчей подряд всухую

Вчера, в рамках 18 тура Серии А, "Интер" разгромил на выезде "Кальяри" со счетом 0:3.

Эта победа для команды Симоне Индзаги стала пятой подряд, к тому же, пятой подряд сухой победой в чемпионате Италии. Как отмечает Opta, такова результативность команды впервые с сезона 1966/67.

Напомним, что "Интер" победил на выезде "Лацио" (6:0), "Верону" (5:0), "Эмполи" (3:0) и "Рому" (1:0).