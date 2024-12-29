Италия
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Давно такого не было. Клуб Серии А выиграл 5 гостевых матчей подряд всухую
Команда Симоне Индзаги набирает обороты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, в рамках 18 тура Серии А, "Интер" разгромил на выезде "Кальяри" со счетом 0:3.
Эта победа для команды Симоне Индзаги стала пятой подряд, к тому же, пятой подряд сухой победой в чемпионате Италии. Как отмечает Opta, такова результативность команды впервые с сезона 1966/67.
Напомним, что "Интер" победил на выезде "Лацио" (6:0), "Верону" (5:0), "Эмполи" (3:0) и "Рому" (1:0).
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Источник:OptaPaolo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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