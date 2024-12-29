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Челси продаст игрока, не сыгравшего ни одного матча в АПЛ
Освобождают состав
AMA/Getty Images
Руководство "Челси" приняло решение продать Карни Чуквуэмеку в это зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
Карни Чуквуэмека в этом сезоне ни разу не принял участие в матчах Английской премьер-лиги. Несмотря на отсутствие игровой практики, "синие" представляют игрока как имеющего огромный потенциал. Отмечается, что "Челси" готов продать хавбека за 40 миллионов фунтов.
Напомним, что 21-летний Чуквуэмека присоединился к "Челси" в 2022 году с "Астон Виллой" за 20 миллионов фунтов.
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