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Челси продаст игрока, не сыгравшего ни одного матча в АПЛ

Италия

Освобождают состав

Челси продаст игрока, не сыгравшего ни одного матча в АПЛ

AMA/Getty Images

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Руководство "Челси" приняло решение продать Карни Чуквуэмеку в это зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

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Карни Чуквуэмека в этом сезоне ни разу не принял участие в матчах Английской премьер-лиги. Несмотря на отсутствие игровой практики, "синие" представляют игрока как имеющего огромный потенциал. Отмечается, что "Челси" готов продать хавбека за 40 миллионов фунтов.

Напомним, что 21-летний Чуквуэмека присоединился к "Челси" в 2022 году с "Астон Виллой" за 20 миллионов фунтов.

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Источник:
JacobsBen
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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