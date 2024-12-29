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Две позиции нуждаются в усилении. Гасперини рассказал о трансферных планах Аталанты на январь
Команда борется за чемпионство в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер текущего лидера чемпионата Италии "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
“В январе было бы неплохо завершить то, что мы не смогли сделать в августе на трансферном рынке. Впереди нас ждет не так много, как вы думаете или говорите…”, – сказал Гасперини
Инсайдер Николо Скира дополняет информацию тренера. Он отметил, что приоритетами "Аталанты" является усиление позиций полузащитника и центрального нападающего.
В настоящее время "Аталанта" занимает первое место в Серии А. "Интер" уступает бергамаскам одним очком, а "Наполи" – тремя. У этих двух команд есть еще по матчу в запасе.
Следующий поединок "Аталанта" проведет 2 января против "Интера" в рамках Суперкубка Италии в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
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