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Две позиции нуждаются в усилении. Гасперини рассказал о трансферных планах Аталанты на январь

Италия

Команда борется за чемпионство в Серии А

Две позиции нуждаются в усилении. Гасперини рассказал о трансферных планах Аталанты на январь

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер текущего лидера чемпионата Италии "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

“В январе было бы неплохо завершить то, что мы не смогли сделать в августе на трансферном рынке. Впереди нас ждет не так много, как вы думаете или говорите…”, – сказал Гасперини

Инсайдер Николо Скира дополняет информацию тренера. Он отметил, что приоритетами "Аталанты" является усиление позиций полузащитника и центрального нападающего.

В настоящее время "Аталанта" занимает первое место в Серии А. "Интер" уступает бергамаскам одним очком, а "Наполи" – тремя. У этих двух команд есть еще по матчу в запасе.

Следующий поединок "Аталанта" проведет 2 января против "Интера" в рамках Суперкубка Италии в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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