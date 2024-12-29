  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Довбик в приоритете. Рома собирается продать узбекского форварда
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Довбик в приоритете. Рома собирается продать узбекского форварда

Италия

Конкурент по позиции украинца отойдет в Саудовскую Аравию

Довбик в приоритете. Рома собирается продать узбекского форварда

Фото: Per Sempre Calcio

Новина українською

"Рома" продаст узбекского форварда Элдора Шомуродова.

По имеющейся информации, "волки" приняли решение продать 29-летнего форварда. Скорее всего, Шомуродов перейдет в один из клубов Саудовской лиги. Также интерес к форварду проявляют несколько команд второй половины таблицы чемпионата Италии, но от каких именно неизвестно.

Добавим, что новый тренер "Ромы" Клаудио Раньери не рассчитывает на узбекского нападающего.

Напомним, что Шомуродов принял участие в 12 матчах во всех турнирах, отличился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

Читайте такжеВстреча наибольших неудачников лиги. Милан - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 29.12.2024
По теме
yellow-arrow
Две позиции нуждаются в усилении. Гасперини рассказал о трансферных планах Аталанты на январь
yellow-arrow
Встреча наибольших неудачников лиги. Милан - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 29.12.2024
yellow-arrow
Челси продаст игрока, не сыгравшего ни одного матча в АПЛ
Рома (Италия) Эльдор Шомуродов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости