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Довбик в приоритете. Рома собирается продать узбекского форварда
Конкурент по позиции украинца отойдет в Саудовскую Аравию
Фото: Per Sempre Calcio
"Рома" продаст узбекского форварда Элдора Шомуродова.
По имеющейся информации, "волки" приняли решение продать 29-летнего форварда. Скорее всего, Шомуродов перейдет в один из клубов Саудовской лиги. Также интерес к форварду проявляют несколько команд второй половины таблицы чемпионата Италии, но от каких именно неизвестно.
Добавим, что новый тренер "Ромы" Клаудио Раньери не рассчитывает на узбекского нападающего.
Напомним, что Шомуродов принял участие в 12 матчах во всех турнирах, отличился двумя голами и отдал одну результативную передачу.
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