Довбик на легендарном Сан-Сиро. Милан – Рома: смотреть Live трансляцию центрального матча дня

В воскресном расписании топ-5 еврочемпионатов будут представлены только АПЛ и Серия А. И именно итальянский чемпионат порадует большим матчем.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

В 21:45 по киевскому времени встретятся "Милан" и "Рома" на "Сан-Сиро". Команды, которые до сезона считались претендентами если не на чемпионство, то на тройку лидеров. Однако пока они плетутся в середине турнирной таблицы.

Артем Довбик отличился голами в последних двух матчах "Ромы". Продолжит ли он свою результативную серию и сейчас?

Чемпионат Италии, 18 тур

29 декабря, 21:45. "Сан-Сиро" (Милан)

"Милан" – "Рома"

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Мілан - Рома Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>