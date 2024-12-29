Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик на легендарном Сан-Сиро. Милан – Рома: смотреть Live трансляцию центрального матча дня
Топовая встреча текущих середняков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресном расписании топ-5 еврочемпионатов будут представлены только АПЛ и Серия А. И именно итальянский чемпионат порадует большим матчем.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
В 21:45 по киевскому времени встретятся "Милан" и "Рома" на "Сан-Сиро". Команды, которые до сезона считались претендентами если не на чемпионство, то на тройку лидеров. Однако пока они плетутся в середине турнирной таблицы.
Артем Довбик отличился голами в последних двух матчах "Ромы". Продолжит ли он свою результативную серию и сейчас?
Чемпионат Италии, 18 тур
29 декабря, 21:45. "Сан-Сиро" (Милан)
"Милан" – "Рома"
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Популярное сейчас
- Погром от Интера, Лацио прервал победную серию Аталанты, планы Александрии, возможный уход Зубкова и судьба украинских легионеров в Польше. Главные новости за 28 декабря
- "Для нападающего это очень хорошо". Легенда Шахтера нашел главное преимущество в игре Довбика
- Грозный на примере Буяльского озвучил маркер умного игрока
- Среди кандидатов на пост главного тренера Ромы появился еще один специалист
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы