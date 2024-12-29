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Довбик на легендарном Сан-Сиро. Милан – Рома: смотреть Live трансляцию центрального матча дня

Италия
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Топовая встреча текущих середняков

Довбик на легендарном Сан-Сиро. Милан – Рома: смотреть Live трансляцию центрального матча дня

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В воскресном расписании топ-5 еврочемпионатов будут представлены только АПЛ и Серия А. И именно итальянский чемпионат порадует большим матчем.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

В 21:45 по киевскому времени встретятся "Милан" и "Рома" на "Сан-Сиро". Команды, которые до сезона считались претендентами если не на чемпионство, то на тройку лидеров. Однако пока они плетутся в середине турнирной таблицы.

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Артем Довбик отличился голами в последних двух матчах "Ромы". Продолжит ли он свою результативную серию и сейчас?

Чемпионат Италии, 18 тур

29 декабря, 21:45. "Сан-Сиро" (Милан)

"Милан" – "Рома"

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