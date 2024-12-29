Наполи – Венеция: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Наполи" выиграл два последних матча и в последних четырех матчах не пропустил. Вот с такими результатами подходят подопечные Антонио Конте. Между тем, их сегодняшние соперники могут похвастаться тем, что они в трех последних матчах забивали сопернику, да и вообще в последних трех матчах "Венеция" не проигрывала - две ничьи и победа.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.

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18 тур. Серия А.

Наполи – Венеция

29 декабря, 16:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол Первый