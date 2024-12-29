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Наполи – Венеция: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Венеция попытается одолеть синих
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" выиграл два последних матча и в последних четырех матчах не пропустил. Вот с такими результатами подходят подопечные Антонио Конте. Между тем, их сегодняшние соперники могут похвастаться тем, что они в трех последних матчах забивали сопернику, да и вообще в последних трех матчах "Венеция" не проигрывала - две ничьи и победа.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.
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18 тур. Серия А.
Наполи – Венеция
29 декабря, 16:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол Первый
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