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Ювентус - Фиорентина: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Юве постарается одолеть Фиорентину, чтобы занять 5 место
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус", который занимает сейчас шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, сегодня постарается получить три балла в игре против "Фиорентины". "Фиорентина" в свою очередь опережает "старую сеньору", ведь она занимает пятое место.
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Добавим, что "Ювентус" - единственная команда Серии А, которая с начала сезона не потерпела ни одного поражения. 13 пропущенных мячей - тоже один из лучших показателей в чемпионате Италии.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.
18 тур. Серия А.
Ювентус - Фиорентина
29 декабря, 19:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол Первый
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