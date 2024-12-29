Ювентус - Фиорентина: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Ювентус", который занимает сейчас шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, сегодня постарается получить три балла в игре против "Фиорентины". "Фиорентина" в свою очередь опережает "старую сеньору", ведь она занимает пятое место.

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Добавим, что "Ювентус" - единственная команда Серии А, которая с начала сезона не потерпела ни одного поражения. 13 пропущенных мячей - тоже один из лучших показателей в чемпионате Италии.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.

18 тур. Серия А.

Ювентус - Фиорентина

29 декабря, 19:00

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