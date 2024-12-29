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Серия А. Бывшие лидеры лиги расходятся ярким миром
Ничья не особо помогает обоим
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Серия А. 18-й тур
Удине. "Блюэнерджи Арена"
"Удинезе" - "Торино" 2:2
Голы: Туре 41, Лукка 49 - Адамс 53, Риччи 64
"Удинезе" и "Торино" возглавляли Серию А в четвертом и пятом турах соответственно. Но с тех пор вернулись на привычные места, в середняки. Для удинцев это как раз и неплохо, ведь в предыдущем сезоне они спаслись от вылета лишь в последнем туре. Да и в целом, учитывая нынешний результат, две победы, ничья и поражение в последних четырех турах лиги - очень неплохо.
Туринцам побед не хватает, но и они в последних турах сократили число поражений. Два в шести при трех ничьих и победе, если считать сегодняшний матч.
Интереснее начинал "Торино". Карамо пробивал чуть неточно, заставлял вратаря отбивать. Но перед окончанием в целом некачественного первого тайма забил "Удинезе". Угловой Товена продолжил Бийол, а завершил другой защитник Туре, дотянувшись ногой. Этот игрок отметился за последние два месяца двумя удалениями и автоголом, но наконец-то помог своей команде, не чужой.
Риччи мог быстро сравнять, но Сава вытащил его удар. А в начале второго тайма "Удинезе" забил второй. Лукка замкнул угловой головой. Хотя "Торино" быстро вернулся. Также с углового, в бардаке Сава отбил удар Адамса, но тот добил. А вскоре обычный прострел с игры выбили плохо, Адамс подхватил и сбросил Риччи. После чего обе команды били по воротам издали и редко.
"Удинезе" остается на девятом месте, "Торино" поднимается на десятое, но может потерять его по итогам тура.
Алексис Санчес сегодня сыграл за "Удинезе" в лиге впервые с 2011-го года. Травмы мешали ему с начала сезона, но 36-летний чилиец в итоге дебютировал в Кубке, а теперь и вышел на замену в Серии А на 80-ой минуте. Именно в этом клубе он начинал свою европейскую карьеру в 2008-ом году.
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