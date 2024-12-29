Защитник Удинезе установил бомбардирское достижение среди топ-5 чемпионатов

В матче 18 тура чемпионата Италии "Удинезе" и "Торино" сыграли в результативную ничью (2:2). Первым голом во встрече отличился защитник "зебр" Исаак Туре.

Для него этот сезон стал третьим подряд, в котором он отмечался забитым голом. Как сообщает Opta, 21-летний Туре стал самым молодым защитником, сумевшим отличиться в трех подряд кампаниях среди топ-5 лиг.

В розыгрыше 22/23 он забил в Лиге 1 за "Осер". Сезоном позже он отличился также во французском чемпионате за "Лорьян".

В настоящее время француз выступает за "Удинезе" на правах аренды из "Лорьяна" до лета 2025 года.