"Какой смысл?": легендарный защитник раскритиковал увольнение Де Росси из Ромы

Бывший защитник "Милана" Кафу раскритиковал решение руководства "Ромы" уволить главного тренера команды Даниэле Де Росси.

“Даниэле показал хорошие результаты после того, как заменил Моуринью в последние месяцы прошлого сезона, но его уволили после нескольких туров этого сезона. Какой смысл? Те, кто разбираются в футболе, знают о качестве Де Росси. Это молодой тренер, за которым следует наблюдать в будущем”, – отметил Кафу.

Бразилец также отметил, что "Рома" должна всеми силами пытаться продлить контракт с Пауло Дибалой, несмотря на слухи об уходе аргентинца из команды.

“Я не знаю почему. Левая нога Паулу редкая, и “Рома” должна крепко держаться за него. Эта сага продолжается с прошлого лета. В первую очередь, пострадал Дибала, который должен сосредотачиваться только на игре на поле”, – добавил Кафу.

Контракт Дибалы с “Ромой” завершается в конце этого сезона. Это его третий год в составе римского коллектива.

Напомним, что Де Росси был уволен 18 сентября этого года. После этого команду покинул еще один тренер Иван Юрыч, а сейчас "Рому" возглавляет Клаудио Раньери.