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"Какой смысл?": легендарный защитник раскритиковал увольнение Де Росси из Ромы
Также отметил важность Дибалы
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Милана" Кафу раскритиковал решение руководства "Ромы" уволить главного тренера команды Даниэле Де Росси.
“Даниэле показал хорошие результаты после того, как заменил Моуринью в последние месяцы прошлого сезона, но его уволили после нескольких туров этого сезона. Какой смысл?
Те, кто разбираются в футболе, знают о качестве Де Росси. Это молодой тренер, за которым следует наблюдать в будущем”, – отметил Кафу.
Бразилец также отметил, что "Рома" должна всеми силами пытаться продлить контракт с Пауло Дибалой, несмотря на слухи об уходе аргентинца из команды.
“Я не знаю почему. Левая нога Паулу редкая, и “Рома” должна крепко держаться за него. Эта сага продолжается с прошлого лета. В первую очередь, пострадал Дибала, который должен сосредотачиваться только на игре на поле”, – добавил Кафу.
Контракт Дибалы с “Ромой” завершается в конце этого сезона. Это его третий год в составе римского коллектива.
Напомним, что Де Росси был уволен 18 сентября этого года. После этого команду покинул еще один тренер Иван Юрыч, а сейчас "Рому" возглавляет Клаудио Раньери.
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