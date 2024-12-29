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Серия А. Ювентус - Фиорентина 2:2. Возвращение к ничейным граблям
Третий 2:2 в последних четырех матчах лиги
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Серия А. 18-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Фиорентина" 2:2
Голы: К. Тюрам 20, 48 - Кен 38, Соттил 87
"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти (Фаджоли 88), Калулу, МакКенни (Камбиазо 62), Локателли, К. Тюрам (Луис 88), Консейсау, Коопмейнерс, Мбангула (Йилдиз 63), Влахович (Н. Гонсалес 77)
"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Паризи (Гозенс 75), Адли (Ричардсон 75), Катальди (Мандрагора 65), Кольпани (Иконе 75), Гудмундссон (Бельтран 59), Соттил, Кен
Предупреждения: МакКенни 59, Калулу 69, Локателли 77 - Комуццо 86
Главный арбитр: Маурицио Мариани
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