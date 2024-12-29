Серия А. Милан - Рома 1:1. Ассист Довбика не помог прервать серию без побед

Серия А. 18-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Рома" 1:1

Голы: Рейндерс 16 - Дибала 23

"Милан": Маньян, Рояль, Тиав, Габбия, Эрнандес, Фофана, Ф. Терраччьяно (Беннасер 46), Чуквуэзе (Абрахам 62), Рейндерс, А. Хименес, Мората (Камарда 86)

"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Хуммельс (Челик 46), Салемакерс (Эль-Шаарави 79), М. Коне (Лоренцо Пеллегрини 46), Паредес, Анхелиньо, Дибала, Писилли, Довбик (Шомуродов 86)

Предупреждения: Эрнандес 43, Мората 44, Рейндерс 82, Габбия 90+4 - М. Коне 4, Хуммельс 13, Паредес 67, Челик 71

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

"Аталанта", "Лацио", "Ювентус" и "Фиорентина" сыграли в 18-ом туре вничью. Что предоставляло отличный шанс "Милану" и "Роме" приблизиться к ним. А приближаться срочно нужно. Поскольку обе вне Топ-7, очень далеки от Лиги Чемпионов. Обе провалили первую стадию сезона в лиге, в плохом настроении и потому должны немедленно пользоваться каждой возможностью.

"Рома" вообще далека от Еврокубков и только-только начала выздоравливать с Клаудио Раньери. Причем выздоравливает лишь дома. Четыре победы на своем стадионе подряд во всех турнирах, и все разгромные. А вот в гостях не побеждала в 11-ти матчах лиги и 15-ти матчах во всех турнирах подряд. После сегодняшней ничьей - уже в 12-ти и 16-ти соответственно.

"Милан" не выдает таких серий. Но набирает очков ненамного больше. Сегодня не выиграл третий из четырех, пятый из семи последних матчей в лиге на всех полях, четвертый из пяти в лиге дома. Болельщики вновь проводили его свистом, вновь протестовали против руководства и игроков. Паулу Фонсеку они уважают за искренность, но она не заменит результаты.

Перед началом матча распространились сообщения в прессе, что португалец будет уволен, если не победит "Рому". Теперь ждем подтверждения.

Команды вовсе не играли плохо сегодня. Старались, поддерживали высокий темп, организовали немало интересных атак. Нанесли 33 удара по воротам, в том числе 12 - в створ. Вот только качества жутко не хватало. Не хватало и ощущения борьбы за победу, от ножа. Будто команды играли рядовой матч в рядовой для себя ситуации.

Свилар выпустил штрафной удар Рейндерса из рук, но сумел поймать. Довбик спиной к воротам отдал назад Дибале, получил на ход, выскочил на вратаря, но пробил в стойку. В ответ "Милан" устроил красивую контратаку. Фофана отдал из центра влево, получил назад от Мораты, покатил правее Рейндерсу, а тот четко забил свой девятый гол в сезоне.

После этого гола "Рома" запаниковала. Мората был должен завершать голом точно такую же атаку, но из вратарской не попал в ворота. Свилар отбил удар Эрнандеса. Но римлянам удалось успокоиться и даже забить. Писилли покатил вперед в штрафную, Довбик пяткой подсек немного назад, и Дибала слета забил свой пятый мяч в сезоне.

В концовке первого тайма миланцы требовали пенальти за стык Писилли и Чуквуэзе. Фонсека был удален с поля.

Второй тайм Довбик начал прорывом в контратаку и ударом из правой части штрафной, отбитым Маньяном. Но вскоре "Милан" завладел инициативой, и надолго. Свилару пришлось отбивать удары Беннасера и Чуквуэзе, второй - в трудном прыжке. Впрочем, "Рома" выдержала, и уже Маньян отбивал сложный удар Эль-Шаарави при угловом.

Концовка уже осталась за гостями по игре. И чуть не по результату. Писилли прорвался к вратарю, но опоздал с ударом. Удар Шомуродова головой Маньян переправил в перекладину. Дибала пробивал неточно, Пеллегрини - в защитника.

"Рома" не выигрывает у "Милана" в лиге на всех полях десятый матч подряд, на его поле - в седьмой. Против всех в гостях в лиге - в 12-ый. Можно сказать, что такая ничья на таком выезде для нее - позитив. Но лишь по ощущениям. В турнирной таблице она ничем не помогла. Не помогла и "Милану", оставшемуся восьмым. Похоже, не помогла и Фонсеке.

Довбик за 86 минут на поле дважды пробил по воротам. А еще один удар на выходе один-на-один не засчитали из-за сомнительного офсайда. Впрочем, Маньян там отбил. Коснулся мяча 18 раз, из них пять, больше всех в команде - в штрафной соперника. Отдал 11 передач с 73-мя процентами точности. Два паса под удар, в том числе ассист. Два единоборства, и оба выиграны.

В целом он был слишком часто оторван от партнеров по команде, не поддерживавших его в прессинге и в штрафной соперника. В позиционных атаках его не находили, навесы шли неточно. Разве что на просторе, в контратаках, он был заметен. Тогда и наносил свои удары, тогда и заработал ассист, свой второй за "Рому" и во втором матче подряд.