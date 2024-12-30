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Ибрагимович и другие директора Милана находятся в раздевалке. Решается судьба Фонсеки

Италия

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Ибрагимович и другие директора Милана находятся в раздевалке. Решается судьба Фонсеки

Getty Images/Global Images Ukraine

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В прессе сообщалось, что Паулу Фонсеку уволят, если он не выиграет домашний матч против "Ромы". Также отмечалось, что бывший наставник "Порту" и его соотечественник Сержиу Консейсау уже готов возглавить команду.

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Главным аспектом потенциального увольнения отмечают именно напряженность между Фонсекой и специальным советником RedBird Златаном Ибрагимовичем. Добавим, что болельщики скандировали во время встречи оскорбления, преимущественно направленные в адрес владельца клуба Джерри Кардинале. Тифози призывают его продать клуб.

Под руководством Паулу "россонери" одержали 12 побед в 24 поединках.

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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Александр Симченко
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