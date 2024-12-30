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Ибрагимович и другие директора Милана находятся в раздевалке. Решается судьба Фонсеки
Последний матч португальца?
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В прессе сообщалось, что Паулу Фонсеку уволят, если он не выиграет домашний матч против "Ромы". Также отмечалось, что бывший наставник "Порту" и его соотечественник Сержиу Консейсау уже готов возглавить команду.
Главным аспектом потенциального увольнения отмечают именно напряженность между Фонсекой и специальным советником RedBird Златаном Ибрагимовичем. Добавим, что болельщики скандировали во время встречи оскорбления, преимущественно направленные в адрес владельца клуба Джерри Кардинале. Тифози призывают его продать клуб.
Под руководством Паулу "россонери" одержали 12 побед в 24 поединках.
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