Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Выдержали давление россонери. Милан – Рома 1:1. Обзор матча и видео голов
Соперники поделили очки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Подопечные Фонсеки нанесли 21 удар, но реализовали лишь один момент. Гости в половине случаев пробивали мимо ворот. Несмотря на значительное количество голевых случаев у ломбардийцев, столичная команда могла вырвать победу, но каркас ворот помешал.
"Красно-черные" остаются на 8-й строчке (27 очков). 11 января коллектив будет принимать "Кальяри". "Волки" – десятые (20 баллов). Впереди дерби против "Лацио", которое состоится в ближайшее воскресенье.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 18-го тура Серии А
Милан. Сан-Сиро
Голы: Рейндерс, 16 – Дибала, 23
Популярное сейчас
- Протестующие в Грузии напомнили новому "президенту" футбольные времена. Фото и видео
- Пользы мало. Шахтер хочет продать своего самого высокооплачиваемого футболиста
- Позвонил по телефону Реброву и Шевченко. Известны новые детали вокруг допинг-теста Мудрика
- Экс-нападающий Ромы назвал главный недостаток Довбика
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд