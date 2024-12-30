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Выдержали давление россонери. Милан – Рома 1:1. Обзор матча и видео голов

Италия

Соперники поделили очки

Выдержали давление россонери. Милан – Рома 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Подопечные Фонсеки нанесли 21 удар, но реализовали лишь один момент. Гости в половине случаев пробивали мимо ворот. Несмотря на значительное количество голевых случаев у ломбардийцев, столичная команда могла вырвать победу, но каркас ворот помешал.

"Красно-черные" остаются на 8-й строчке (27 очков). 11 января коллектив будет принимать "Кальяри". "Волки" – десятые (20 баллов). Впереди дерби против "Лацио", которое состоится в ближайшее воскресенье.

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Смотрите обзор матча 18-го тура Серии А

Милан. Сан-Сиро

Милан – Рома 1:1

Голы: Рейндерс, 16 – Дибала, 23

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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