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Фонсека: Это правда, меня уволили. Моя совесть чиста
Сообщения СМИ подтвердились
Getty Images/Global Images Ukraine
Паулу Фонсека подтвердил сообщения различных источников о его увольнении из "Милана". Те же источники уверенно сообщают о преемнике португальца. Им станет его соотечественник Сержиу Консейсау. Он должен приступить к работе уже в понедельник и возглавить команду в матче Суперкубка Италии против "Ювентуса" третьего января.
Перед матчем Серии А против "Ромы" во многих итальянских СМИ распространились сообщения об увольнении Фонсеки, если "Милан" не одержит в этом матче победу. Встреча завершилась со счетом 1:1, и в ночь с воскресенья на понедельник португальский специалист получил уведомление об увольнении. Что он подтвердил в интервью Sky Sport Italia.
"Это правда, они сообщили мне, что я уволен. Такова жизнь. Моя совесть чиста. Я сделал, все, что мог".
Источники сообщают о скором назначении Консейсау, в 2017-24 годах тренировавшего "Порту", но летом покинувшего "драконов", и его контракте до окончания сезона с зарплатой в один миллион евро за оставшееся время. Контракт может быть продлен до лета 2026-го года, но такая возможность существует лишь у клуба.
Фонсека был назначен на пост главного тренера "Милана" летом 2024-го года. Во главе команды он провел во всех турнирах 24 матча. Их результаты - 12 побед, шесть ничьих и шесть поражений. В Серии А на данный момент команда идет восьмой, в Лиге Чемпионов - 12-ой, также вышла в 1/4 финала Кубка Италии.
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