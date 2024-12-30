Старая синьора вновь показала свое миролюбие. Ювентус - Фиорентина 2:2. Обзор матча и видео голов

Команда Тьяго Мотты в очередной раз сыграла вничью в Серии А. Хотя для хозяев все началось хорошо, поскольку именно Кефрен Тюрам открыл счет во встрече. Ближе к концу первого тайма экс-игрок "Ювентуса" Мойзе Кин восстановил паритет, замкнув головой подачу от Ясина Адли. В начале второй половины игры Кефрен Тюрам оформил дубль, уверенно переиграв Давида де Хеа с близкого расстояния. Казалось, что туринцы смогут удержать свое преимущество, однако гол Риккардо Соттиля в конце встречи подарил "Фиорентине" ничью.

После 18-го тура "Ювентус" продолжает находиться на шестой позиции в чемпионате, имея в своем активе 32 очка. Столько же пунктов имеет "Фиорентина", которая находится на пятом месте, сыграв на один матч меньше. Следующую игру туринцы сыграют 3 января против "Милана" в рамках Суперкубка Италии (полуфинал), а "фиалки" проведут свой поединок в Серии А дома 4 января против "Наполи".

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Смотрите обзор матча 18-го тура Серии А

Турин. Ювентус Стедиум

Ювентус - Фиорентина 2:2

Голы: Тюрам 20, 48 - Кин 38, Соттиль 87